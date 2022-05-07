Главе Харьковского облсовета вручили подозрение о вымогательстве крупной взятки

16:19 04 августа Киев, Украина

Сотрудники НАБУ сегодня вручили подозрение председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну о вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"4 августа 2021 прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1050000 грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



По версии следствия в начале 2021 года Товмасян в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1 050 000 грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.



В течение полугодия чиновники получили всю сумму четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.