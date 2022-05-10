Главе Евросовета пришлось прятаться в убежище из-за ракетных обстрелов Одессы

20:45 09 мая Киев, Украина

Одессу обстреляли во время визита главы Евросовета Шарля Мишеля, рассказал в Telegram-канале премьер Украины Денис Шмигаль.

«Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически ежедневно, как и сегодня, прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита», — отметил он.

По данным немецкого издания Bild, из-за воздушной тревоги в Одессе главе Евросовета пришлось прятаться в убежище.



Незадолго до обстрела Мишель написал в Twitter: «Я приехал отмечать День в Одессу, город, где Пушкин сказал, что «можно почувствовать Европу». И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, а свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС на вашей стороне».

Речь идет о ракетных обстрелах Одессы утром 9 мая. По словам местных властей, удар нанесли с территории Крыма, в результате были повреждены объекты инфраструктуры одного из районов Одесской области.

Как отмечается, ещё в апреле минобороны россии предупреждало, что не собирается прекращать огонь на время визита в Украину высокопоставленных гостей.