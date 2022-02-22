Глава завода Арсенал самовольно приватизировал 9,5 тыс кв метров

16:36 26 Май Киев, Украина

Руководитель КП СПС Арсенал, в сговоре с другими высокопоставленными чиновниками, на незаконных основаниях приватизировал 9,5 тыс. кв. метров площади, не подлежащей приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, руководитель КП СПС Арсенал в 2011 году, в сговоре с должностными лицами Национального космического агентства Украины, Фонда государственного имущества Украины и предприятия, незаконно отстранил в пользу общества с ограниченной ответственностью помещения казенного предприятия общей площадью 9,5 тыс. кв. метров на ул. Московская в Киеве", - говорится в сообщении.

Между тем госимущество, которое получил Арсенал в управление, является объектом, не подлежащим приватизации.



Сейчас следователи ГБР устанавливают других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.