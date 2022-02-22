Глава завода Арсенал самовольно приватизировал 9,5 тыс кв метров

Руководитель КП СПС Арсенал, в сговоре с другими высокопоставленными чиновниками, на незаконных основаниях приватизировал 9,5 тыс. кв. метров площади, не подлежащей приватизации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Между тем госимущество, которое получил Арсенал в управление, является объектом, не подлежащим приватизации.
Сейчас следователи ГБР устанавливают других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Сейчас следователи ГБР устанавливают других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии