Глава СБУ Кировоградской области Наконечный обнаружен мертвым

В Кропивницком обнаружен мертвым начальник управления СБУ в Кировоградской области Александр Наконечный. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщило местное издание «Гречка» со ссылкой на главу пресс-службы СБУ Юлию Ткач.
В свою очередь депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь написал в Telegram, что Александр Наконечный совершил самоубийство.
Известно, что Александр Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с января 2021 года. До этого он два года служил в контрразведке и более десяти лет работал в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении СБУ.
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