Глава СБУ Кировоградской области Наконечный обнаружен мертвым

11:29 21 августа Киев, Украина

В Кропивницком обнаружен мертвым начальник управления СБУ в Кировоградской области Александр Наконечный. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщило местное издание «Гречка» со ссылкой на главу пресс-службы СБУ Юлию Ткач.

"СБУ и ГБР изучают все обстоятельства смерти начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича Наконечного", – сказала Юлия Ткач.

В свою очередь депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь написал в Telegram, что Александр Наконечный совершил самоубийство.

"Источники в правоохранительных органах подтвердили информацию и сообщили подробности. По предварительной версии полковник находился по месту жительства и произвел из пистолета один выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте", – написал Лаврусь.

Известно, что Александр Наконечный занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с января 2021 года. До этого он два года служил в контрразведке и более десяти лет работал в управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киевском управлении СБУ.

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