Глава ОВА Донецкой области о ситуации в области

09:44 26 августа Киев, Украина

В ночь на 26 августа в Славянске и Николаевке попали в учебные заведения, в Северске ударом повредили 4 дома.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В эту ночь наибольшую активность враг проявлял в общинах Бахмутского и Краматорского районов. В Северске ночью были прилеты – повреждены 4 дома, в том числе один получил прямое попадание. Информацию о пострадавших уточняем",- говорится в сообщении.





Громко прошла ночь в Светлодарской общине: под огнем Отрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, без пострадавших. В Соледарской общине под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка. Информация о пострадавших пока не поступала.Громко прошла ночь в Светлодарской общине: под огнем Отрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, без пострадавших.

В Краматорском районе россияне попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и в школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждены 5 жилых домов.



В Константиновской общине от обстрела разгорелся пожар за селом – выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

Россияне целенаправленно уничтожают инфраструктуру и выжигают угодья, уверен Кириленко.



Он также сообщил, что за 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения.