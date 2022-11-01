Глава ОВА Днепропетровщины рассказал подробности вражеского ракетного удара ночью

В ночь на 1 ноября рашисты из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – в Никополе много разрушений, в Марганецкой общине люди были без воды и света.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegramю.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegramю.
В то же время глава ОВА сообщил, что только по Никополю прилетело 40 российских снарядов. В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка.
В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала – более 40 000 семей остались без воды, более 10 000 – без света.
Резниченко отметил, что энергетики работали всю ночь и все починили – на утро люди уже со светом. Также возобновила работу насосная станция, а это значит, что в дома вскоре вернется и вода.
Глава ОВА также сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над Днепропетровской областью три вражеских дрона-камикадзе.
В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала – более 40 000 семей остались без воды, более 10 000 – без света.
Резниченко отметил, что энергетики работали всю ночь и все починили – на утро люди уже со светом. Также возобновила работу насосная станция, а это значит, что в дома вскоре вернется и вода.
Глава ОВА также сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над Днепропетровской областью три вражеских дрона-камикадзе.
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