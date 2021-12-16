Глава ОТО взят с поличным на взятке, - полиция Хмельницкой области

Как сообщило Управление полиции в Хмельницкой области, полицейские задержали, как говорится «на гарячем», в момент получения взятки, руководителя одной из территориальных общин. Председатель ОТО (объединенной территориальной общины) вымогал от предпринимателя почти четыре тысячи долларов за содействие в получении разрешения.
Отмечается, что чиновника задержали во время получения части требуемой суммы ($1300).
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о подозрении и избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее сообщалось, что экс-чиновник Госгеокадастра получил 9,5 лет тюрьмы за взятку.
Также сообщалось, что на Харьковщине чиновник погорел на взятке за оформление земучастков. Он требовал $12 тысяч.
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