Глава ОТО взят с поличным на взятке, - полиция Хмельницкой области

11:40 10 Апрель Киев, Украина

Как сообщило Управление полиции в Хмельницкой области, полицейские задержали, как говорится «на гарячем», в момент получения взятки, руководителя одной из территориальных общин. Председатель ОТО (объединенной территориальной общины) вымогал от предпринимателя почти четыре тысячи долларов за содействие в получении разрешения.

"Чиновник требовал у предпринимателя $3 800 долларов США за влияние на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали во время получения части требуемой суммы ($1300).

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о подозрении и избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Госгеокадастра получил 9,5 лет тюрьмы за взятку.

Также сообщалось, что на Харьковщине чиновник погорел на взятке за оформление земучастков. Он требовал $12 тысяч.