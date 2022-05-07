Глава оккупированного Изюма подозревается в госизмене

05:58 07 мая Киев, Украина

"Главе временной администрации" оккупированного Изюма сообщено о подозрении в госизмене и коллаборационизме.

Об этом сообщает офис генерального прокурора в Telegram-канале.



По данным следствия, житель временно оккупированного российскими войсками м. Изюм перешел на сторону врага и добровольно занял должность так называемого "главы временной администрации", - говорится в сообщении.



Также подозреваемый убеждал других местных жителей содействовать военным страны-агрессора, проводил беседы с председателями объединенных территориальных общин Изюмского района относительно распространения "гумпомощи" из России, предоставлял оккупантам информацию о месте расположения Вооруженных сил Украины, местных активистов, военных теробороны, распространял ложные сведения о захвате Киева и Харькова и лично поднял российский флаг над домом Изюмской районной государственной администрации.



Так, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры мужчине заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).