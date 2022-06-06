Глава МАГАТЭ предупредила об угрозах для Запорожской АЭС

20:42 06 июня Киев, Украина

На Запорожской АЭС, которая в настоящее время контролируется российскими захватчиками, существует реальный риск для безопасности и гарантий.

Об этом сказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации в понедельник, 6 июня.

"На объекте были скомпрометированы как минимум пять из семи неотъемлемых основ ядерной безопасности и защиты", – сказал Гросси во время выступления перед Советом управляющих МАГАТЭ.

По его словам, на украинский персонал ЗАЭС оказывается давление. Гроссии выразил обеспокоенность тем, что некоторые запасные части не доставляются на станцию из-за перебоев в цепочке поставок.



Глава МАГАТЭ подтвердил свою решимость возглавить экспертную миссию на станции.