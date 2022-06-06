Глава МАГАТЭ предупредила об угрозах для Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС, которая в настоящее время контролируется российскими захватчиками, существует реальный риск для безопасности и гарантий.
Об этом сказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации в понедельник, 6 июня.
По его словам, на украинский персонал ЗАЭС оказывается давление. Гроссии выразил обеспокоенность тем, что некоторые запасные части не доставляются на станцию из-за перебоев в цепочке поставок.
Глава МАГАТЭ подтвердил свою решимость возглавить экспертную миссию на станции.
Глава МАГАТЭ подтвердил свою решимость возглавить экспертную миссию на станции.
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