Глава и заместитель одной из ОТГ Киевщины задержаны на крупной взятке

12:12 19 Март Киев, Украина

По данным следствия, председатель и заместитель Объединенной территориальной громады (ОТГ) Киевщины, требовали и получили взятку в размере 1,4 млн гривен.



Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 19 марта.



Чиновники обещали содействие в решении вопроса о выделении земельных участков общей площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов.

"Гарантированную победу в аукционе по продаже права аренды земельных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз оценили в 1,4 млн гривен", – говорится в сообщении.

Во время обысков у должностных лиц ОТГ были обнаружены и изъяты наличные средства в сумме более 30 000 долларов, законность происхождения которых проверяется.



Сейчас руководители ОТГ задержаны. Проводятся первоочередные неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании меры пресечения.