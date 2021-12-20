Глава и заместитель одной из ОТГ Киевщины задержаны на крупной взятке

По данным следствия, председатель и заместитель Объединенной территориальной громады (ОТГ) Киевщины, требовали и получили взятку в размере 1,4 млн гривен.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 19 марта.
Чиновники обещали содействие в решении вопроса о выделении земельных участков общей площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 19 марта.
Чиновники обещали содействие в решении вопроса о выделении земельных участков общей площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов.
Во время обысков у должностных лиц ОТГ были обнаружены и изъяты наличные средства в сумме более 30 000 долларов, законность происхождения которых проверяется.
Сейчас руководители ОТГ задержаны. Проводятся первоочередные неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании меры пресечения.
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