Глава Донецкой ОВА сообщил о количестве погибших за сутки в регионе

10:50 30 января Киев, Украина

За прошедшие сутки один человек погиб и по меньшей мере еще один получил ранения из-за российских обстрелов Донецкой области.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



По его словам, погиб житель Красногоровки.



Как отметил глава ОВА, по состоянию на утро 30 января в Донецкой области оккупанты убили по меньшей мере 1 335 и ранили по меньшей мере 2 930 гражданских.



Эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.