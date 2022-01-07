Гимназию в Киеве "минируют" восьмой раз

Псевдоминеры в очередной раз пытались сорвать занятия в Киевской гимназии №32 «Успех». Полиция восьмой раз, с начала учебного года, выехала на проверку.
В учебное учреждение приехала полиция и взрывотехники. Всех эвакуировали.
Гимназию «Успех» в Киеве «минировали» ежедневно по будням с начала месяца - 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 сентября. Сегодняшний инцидент – восьмой по счету.
Во всех предыдущих случаях бомбу не находили.
Серия ложных сообщений о заминировании гимназии началась 9 декабря 2019 года. В течение предыдущего учебного года такие сообщения поступали девять раз. Активное «минирование» началось 27 мая.
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