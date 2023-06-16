Гибель семьи и ранения детей: оккупанты обстреляли Донецкую область

Российские оккупанты унесли жизни 4-летнего ребенка, его отца и дедушку, а еще четверо детей получили серьезные ранения в Донецкой области.
Офис генерального прокурора, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко и Селидовская городская военная администрация сообщили о горьком происшествии. Результатом обстрела, произведенного оккупантами, стала гибель целой семьи и ранения четырех детей.
7 июня около 19:45 жилые кварталы города Украинска, Донецкая область, подверглись, вероятно, артиллерийскому обстрелу. В результате этой атаки погибли дедушка, его сын и 4-летний внук, представлявшие целую семью.
Еще две девочки и двое мальчиков, в возрасте от 3 до 13 лет, получили минно-взрывные травмы и другие серьезные повреждения тела. На месте происшествия оказали медицинскую помощь 27-летнему мужчине, получившему ранения. Точное количество жертв устанавливается.
Правоохранительные органы проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст. 438 УКУ).
Павел Кириленко также сообщил, что только за 7 июня российские военные убили трех жителей Донецкой области, а еще 7 человек получили ранения в разных районах области. Пока невозможно точно определить число жертв в Мариуполе и Волновахе.
В результате этой атаки были повреждены 2 частных дома и 14 многоэтажных зданий.
Офис генерального прокурора, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко и Селидовская городская военная администрация сообщили о горьком происшествии. Результатом обстрела, произведенного оккупантами, стала гибель целой семьи и ранения четырех детей.
7 июня около 19:45 жилые кварталы города Украинска, Донецкая область, подверглись, вероятно, артиллерийскому обстрелу. В результате этой атаки погибли дедушка, его сын и 4-летний внук, представлявшие целую семью.
Еще две девочки и двое мальчиков, в возрасте от 3 до 13 лет, получили минно-взрывные травмы и другие серьезные повреждения тела. На месте происшествия оказали медицинскую помощь 27-летнему мужчине, получившему ранения. Точное количество жертв устанавливается.
Правоохранительные органы проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст. 438 УКУ).
Павел Кириленко также сообщил, что только за 7 июня российские военные убили трех жителей Донецкой области, а еще 7 человек получили ранения в разных районах области. Пока невозможно точно определить число жертв в Мариуполе и Волновахе.
В результате этой атаки были повреждены 2 частных дома и 14 многоэтажных зданий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии