Геращенко сообщил о ракетных ударах по городам Украины

11:56 24 Февраль Киев, Украина

О ракетных ударах российской армии сообщил в социальных сетях советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На своей странице в Facebook он написал о том, что Россия нанесла ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.

"С сегодняшнего дня в мире - новая геополитическая реальность. Или Украина и мир остановят нового Гитлера сейчас, или будет Третья мировая война. С нами Правда! С нами Господь! Мы защищаем свою землю! Победа будет за нами!" - заявил Геращенко.

Напомним! Сегодня,24 февраля 2022 года, рано утром Россия ввела войска на территорию Донбасса. Премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины.