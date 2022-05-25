Генштаб ВСУ разоблачил новый вид мошенничества

09:33 25 мая Киев, Украина

Новая махинация - аферисты предлагают близким родственникам украинских бойцов за денежное вознаграждение якобы помочь освободить из плена.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Внимание! Мошенники! Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение предоставить информацию о военном и способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников",- сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не освобождают из плена путем выкупа.



Сообщается, что вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. И для этого никаких денег с членов семей и близких не собирают.