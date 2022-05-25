Генштаб ВСУ разоблачил новый вид мошенничества

Новая махинация - аферисты предлагают близким родственникам украинских бойцов за денежное вознаграждение якобы помочь освободить из плена.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В Генштабе подчеркнули, что представители Вооруженных Сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства и не освобождают из плена путем выкупа.
Сообщается, что вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. И для этого никаких денег с членов семей и близких не собирают.
Сообщается, что вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. И для этого никаких денег с членов семей и близких не собирают.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии