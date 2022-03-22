Генштаб ВСУ назвал потери российских оккупантов на утро 22 марта

Потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на 22 марта составили около 15,3 тыс. человек.
Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины.
Другие потери составляют:
танки – 509;
боевые бронированные машины – 1556;
артиллерийские системы – 252;
РСЗО – 80;
средства ПВО – 45;
самолеты – 99;
вертолеты – 123;
автомобильная техника – 1000;
корабли/катера – 3;
цистерны с горюче-смазочными материалами – 70;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 35;
специальная техника – 15.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.
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