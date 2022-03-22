Генштаб ВСУ назвал потери российских оккупантов на утро 22 марта

11:25 22 марта Киев, Украина

Потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на 22 марта составили около 15,3 тыс. человек.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины.



Другие потери составляют:



танки – 509;

боевые бронированные машины – 1556;

артиллерийские системы – 252;

РСЗО – 80;

средства ПВО – 45;

самолеты – 99;

вертолеты – 123;

автомобильная техника – 1000;

корабли/катера – 3;

цистерны с горюче-смазочными материалами – 70;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35;

специальная техника – 15.



"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.



