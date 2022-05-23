Генпрокурор озвучила число жертв среди мирного населения

Точных данных о жертв, погибиших на оккупированных территориях РФ, нет.
В Украине подтверждено по меньшей мере 4600 жертв среди мирного населения от рук российских оккупантов, из них 232 ребенка.
Такие данные в понедельник, 23 мая, озвучила генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было русским домом в Давосе.
Такие данные в понедельник, 23 мая, озвучила генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было русским домом в Давосе.
Генпрокурор отметила, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии