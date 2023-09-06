Генпрокуратура пресекла поставку ВСУ некачественных продовольственных наборов

В Офисе генпрокурора заявили, что пресекли поставку вооруженным силам Украины миллиона некачественных продовольственных наборов.
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
По данным правоохранителей, речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 миллионов гривен.
Дополнительное соглашение к договору предусматривало закупку продуктовых наборов, не соответствующих установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивающих должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории, пояснили в ОГПУ.
Там также отметили, что соглашение свидетельствовало о факте принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции.
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