Генпрокуратура пресекла поставку ВСУ некачественных продовольственных наборов

17:34 01 сентября Киев, Украина

В Офисе генпрокурора заявили, что пресекли поставку вооруженным силам Украины миллиона некачественных продовольственных наборов.



Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом", - отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 миллионов гривен.



Дополнительное соглашение к договору предусматривало закупку продуктовых наборов, не соответствующих установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивающих должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории, пояснили в ОГПУ.



Там также отметили, что соглашение свидетельствовало о факте принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции.