Генерал-майор рф погиб от огня артиллерии ВСУ

07:21 06 июня Киев, Украина

5 июня на Донетчине погиб генерал-майор россии Роман Кутузов, который лично возглавлял наступление.

 
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
 
"Роман Кутузов ... не щадил личный состав, осознанно отправлял людей на убой с понимаем того, какие будут потери", - характеризует российского генерала представитель СМИ.
 
По его словам, у командующего горели сроки по занятию одного из населенных пунктов на Донетчине и нужно было выполнить поставленную задачу на протяжении дня.

Однако, информирует Цымбалюк, командиры 1-ой и 100-ой отдельных мотострелковых бригад отказались лично вести войска на штурм позиций ВСУ, поскольку понимали риск для своей жизни.
 
"Генерал-майор Кутузов, осознавая, какие последствия его ждут в случае невыполнения поставленного высшим командованием задания, решил самолично возглавить наступление и был уничтожен огнем артиллерии ВС Украины", - резюмировал представитель СМИ.