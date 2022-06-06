Генерал-майор рф погиб от огня артиллерии ВСУ

5 июня на Донетчине погиб генерал-майор россии Роман Кутузов, который лично возглавлял наступление.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
По его словам, у командующего горели сроки по занятию одного из населенных пунктов на Донетчине и нужно было выполнить поставленную задачу на протяжении дня.
Однако, информирует Цымбалюк, командиры 1-ой и 100-ой отдельных мотострелковых бригад отказались лично вести войска на штурм позиций ВСУ, поскольку понимали риск для своей жизни.
Однако, информирует Цымбалюк, командиры 1-ой и 100-ой отдельных мотострелковых бригад отказались лично вести войска на штурм позиций ВСУ, поскольку понимали риск для своей жизни.
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