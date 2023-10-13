ГБР завершило расследование в отношении шести "беркутовцев", которые расстреливали активистов на Майдане

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении шести бывших милиционеров роты специального назначения "Беркут", которые были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.
Правоохранители установили, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве заказанные лица и "беркутовцев" выполнили приказ высшего руководства и применили к протестующим табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.
Правоохранители установили, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве заказанные лица и "беркутовцев" выполнили приказ высшего руководства и применили к протестующим табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.
В Бюро отметили, что бывшие милиционеры обвиняются в:
- препятствование проведению мирных акций протеста;
- превышении служебных полномочий, что привело к наступлению тяжелых последствий;
- совершении террористического акта;
- причинении тяжких телесных повреждений;
- умышленных убийствах и оконченных покушениях на умышленное убийство двух и более участников акций протеста;
- похищении табельного огнестрельного оружия.
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