ГБР завершило расследование в отношении шести "беркутовцев", которые расстреливали активистов на Майдане

16:18 13 октября Киев, Украина

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении шести бывших милиционеров роты специального назначения "Беркут", которые были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана.
 
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Правоохранители установили, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве заказанные лица и "беркутовцев" выполнили приказ высшего руководства и применили к протестующим табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.
"Из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные шаровые ранения. После совершения преступления оружие повредили и скрыли. Часть его найдена и идентифицирована", — рассказали в ГБР.
В Бюро отметили, что бывшие милиционеры обвиняются в:
  • препятствование проведению мирных акций протеста;
  • превышении служебных полномочий, что привело к наступлению тяжелых последствий;
  • совершении террористического акта;
  • причинении тяжких телесных повреждений;
  • умышленных убийствах и оконченных покушениях на умышленное убийство двух и более участников акций протеста;
  • похищении табельного огнестрельного оружия.
"В настоящее время обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами рф. По другим 14 милиционерам подразделения, также причастным к расстрелам, специальное досудебное расследование находится на завершающей стадии", — добавили правоохранители.