ГБР завершило расследование в отношении шести "беркутовцев", которые расстреливали активистов на Майдане

16:18 13 октября Киев, Украина

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении шести бывших милиционеров роты специального назначения "Беркут" , которые были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.



Правоохранители установили, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве заказанные лица и "беркутовцев" выполнили приказ высшего руководства и применили к протестующим табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

"Из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные шаровые ранения. После совершения преступления оружие повредили и скрыли. Часть его найдена и идентифицирована", — рассказали в ГБР.

В Бюро отметили, что бывшие милиционеры обвиняются в:

препятствование проведению мирных акций протеста;

превышении служебных полномочий, что привело к наступлению тяжелых последствий;

совершении террористического акта;

причинении тяжких телесных повреждений;

умышленных убийствах и оконченных покушениях на умышленное убийство двух и более участников акций протеста;

похищении табельного огнестрельного оружия.