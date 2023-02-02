15:09 02 февраля Киев, Украина

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Работники Государственного бюро расследований в ходе совместной спецоперации со Службой безопасности Украины разоблачили и задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о масштабном расследовании обеспечения военных всем необходимым продуктам питания.

"Одним из таких эпизодов является деятельность фирм, которая среди прочего поставляли яйца по завышенным ценам для Минобороны. Сочиняли махинаторы и другие схемы — в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты "списывали" - вроде бы их употребили солдаты", - отметили в ГБР.

Как рассказали в бюро, злоумышленники полагали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить потребленные продукты сложно.



Однако ГБР удалось задержать группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военнослужащий, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.



Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн. "Сэкономленные"

средства, которые перечисляло Министерство обороны Украины на счета субъекта хозяйствования, участники схемы делили между собой.

Во время обысков изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более миллиона гривен наличными.

“В настоящее время задержанным готовятся сообщения о подозрении и ходатайстве об избрании мер в виде содержания под стражей. Предварительная квалификация уголовного преступления – ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенно в особо крупных размерах)", — говорится в сообщении ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.