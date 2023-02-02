Государственное бюро расследований (ГБР) задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Речь идет о масштабном расследовании обеспечения военных всем необходимым продуктам питания.
Как рассказали в бюро, злоумышленники полагали, что не оставляют никаких следов преступления, поскольку документально проверить потребленные продукты сложно.
Однако ГБР удалось задержать группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военнослужащий, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.
Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 млн грн. "Сэкономленные"
средства, которые перечисляло Министерство обороны Украины на счета субъекта хозяйствования, участники схемы делили между собой.
Во время обысков изъяли черновую бухгалтерию, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более миллиона гривен наличными.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.
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