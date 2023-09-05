ГБР задержало пропагандиста рф в Одессе

18:42 10 августа Киев, Украина

В Одесской области был задержан мужчина, который активно распространял пропагандистские материалы с российским уклоном в социальных сетях.



Об этом официально было заявлено Государственной пограничной службой в докладе 10 августа.



Местный житель Одесской области использовал свою страницу в популярной платформе TikTok для распространения антиукраинских нарративов, ориентированных на российскую публику. Его репосты и публикации содержали поддержку вооруженной агрессии российской федерации в Украине, а также поддержку российских оккупантов и даже насмешки и негодование по отношению к политике украинской власти.



Во время операции по обыску на домашнем адресе задержанного был изъят его мобильный телефон, на котором обнаружены доказательства его участия в подрывной деятельности, направленной против интересов Украины.



Мужчине, который открыто поддерживал рашистов, может грозить срок лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления полного объема его деятельности.