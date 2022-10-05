ГБР сообщило о подозрении в госизмене нардепу от ОПЗЖ

17:48 05 октября Киев, Украина

Народному депутату от партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене. По информации правоохранителей, до и после начала полномасштабного вторжения рф он размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.



Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР), начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения россии в Украину Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, носившую пропагандистский характер.

"Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", - добавили в ГБР.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственное предательство) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.



В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.