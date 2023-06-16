ГБР разоблачило схему уклонения от военной службы в Киевской области

13:00 05 июня Киев, Украина

Государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало информацию о разоблачении чиновника территориального центра комплектования и соцподдержки в Киевской области, который оказывал помощь уклонистам в покидании страны.

По сообщению ГБР в Telegram, чиновник сотрудничал со своим знакомым, бывшим руководителем Киевского областного военкомата, и их сыном, для изготовления поддельных документов о непригодности к военной службе.

Злоумышленники предоставляли консультации по пересечению границы с Молдовой и Венгрией и выступали в качестве посредников при передаче взяток.

За свои услуги они брали от 6 до 10 тысяч долларов, в зависимости от возраста и состояния здоровья уклонистов.

Во время операции правоохранители задержали подельников чиновника, когда они получали 8 тысяч долларов за поддельные документы.

Две сделки на сумму 14 тысяч долларов были задокументированы, и досудебное расследование продолжается. Чиновнику предъявлено обвинение в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины с целью личной выгоды.

В случае признания виновным, ему грозит лишение свободы до 9 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискация имущества.