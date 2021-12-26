ГБР разоблачило руководителя миграционной службы на взятке

17:03 20 Апрель Киев, Украина

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило и задержало чиновник а Госмиграционной службы за вымогательство 9000 долларов США.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщается на сайте ведомства.



Отмечается, что чиновник требовал и получил средства от гражданина Республики Ирак за оформление вида на постоянное проживание на территории Украины для трех гражданок Ливанской Республики.



Вчера, 19 апреля, чиновника задержали при получении 3000 долларов США неправомерной выгоды.



В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали два факта получения неправомерной выгоды в размере 6000 долларов.



Следователи ГБР провели обыск по месту жительства фигуранта.

"Должностному лицу Государственной миграционной службы инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное повторно (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.



Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины должностному лицу грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.