ГБР расследует сотни дел по фактам нарушений в "военокоматах" и ВВК

Сотрудники ГБР расследуют 260 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий (ВВК).
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.
Правоохранители отметили, что направили в суд 21 обвинительный акт в отношении 35 человек и объявили подозрение еще 58 человек.
Правоохранители отметили, что направили в суд 21 обвинительный акт в отношении 35 человек и объявили подозрение еще 58 человек.
Правоохранители подчеркнули, что "дополнительные меры по противодействию совершению должностными лицами "военнокоматов" коррупционных и других уголовных правонарушений дают конкретные результаты".
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