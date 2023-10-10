ГБР расследует сотни дел по фактам нарушений в "военокоматах" и ВВК

14:59 10 октября Киев, Украина

Сотрудники ГБР расследуют 260 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий (ВВК)

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.



Правоохранители отметили, что направили в суд 21 обвинительный акт в отношении 35 человек и объявили подозрение еще 58 человек.

"В рамках этих уголовных производств также задокументировало факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 миллиона гривен. Фигуранты и участники схем понесут заслуженное наказание. Благодаря работе ГБР суды арестовали имущество взяточников на сумму свыше 3,2 миллиона гривен", — указали в Бюро.

Правоохранители подчеркнули, что "дополнительные меры по противодействию совершению должностными лицами "военнокоматов" коррупционных и других уголовных правонарушений дают конкретные результаты".