ГБР расследует инцидент в военкомате Самбора: военнослужащий жестоко избил мужчину

18:11 19 сентября Киев, Украина





Пресс-служба Львовского областного территориального центра кадров и социальной поддержки (ТЦК и СП) и анонимные Telegram-каналы также сообщили о произошедшем инциденте.



На видео видно, как военнослужащий, держа предмет, похожий на пистолет, угрожает мужчине в штатской одежде, утверждая, что его "бросят в багажник и закопают". Он также приказывает мужчине подняться и угрожает, что их не будет искать даже полиция. В помещении также находились еще как минимум два военнослужащих, но они не вмешались в происходящее. Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование инцидента, связанного с издевательствами, произошедшими в военкомате города Самбора на Львовщине . Это произошло после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором военнослужащий, находясь в военной форме, жестоко избивает и угрожает мужчине в штатской одежде из Харькова.Пресс-служба Львовского областного территориального центра кадров и социальной поддержки (ТЦК и СП) и анонимные Telegram-каналы также сообщили о произошедшем инциденте.На видео видно, как военнослужащий, держа предмет, похожий на пистолет, угрожает мужчине в штатской одежде, утверждая, что его "бросят в багажник и закопают". Он также приказывает мужчине подняться и угрожает, что их не будет искать даже полиция. В помещении также находились еще как минимум два военнослужащих, но они не вмешались в происходящее.

Вскоре после появления видеозаписей в сети, пресс-служба Львовского областного военкомата объявила о проведении служебной проверки и временном отстранении военнослужащих от исполнения своих обязанностей.

"В сети интернет распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским лицом. На видео видно часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств," - сообщили в пресс-службе Львовского облвоенкомата.

Государственное бюро расследований (ГБР) также заявило о начале расследования инцидента.