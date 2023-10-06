ГБР раскрыло схему уклонения от мобилизации в Одесской области

18:23 06 октября Киев, Украина





Об этом сообщает ГБР.



По информации Государственного бюро расследований, военнослужащий Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки помогал мужчинам призывного возраста сняться с воинского учета за деньги. Главными заказчиками таких услуг были местные депутаты и их ближайшие родственники. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) раскрыли схему в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, которая позволяла местным депутатам и их родственникам избегать мобилизации.Об этом сообщает ГБР.По информации Государственного бюро расследований, военнослужащий Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки помогал мужчинам призывного возраста сняться с воинского учета за деньги. Главными заказчиками таких услуг были местные депутаты и их ближайшие родственники.

За сумму в 12 тысяч долларов США фигуранты схемы придумывали фальшивые диагнозы и оформляли соответствующие документы, подтверждающие непригодность для военной службы. Это позволяло уклонистам избегать призыва в армию.



Также сотрудники схемы содействовали в поиске клиентов, а за расчет и бухгалтерию отвечала знакомая одного из работников центра комплектования и социальной поддержки.

По данным следствия, по этой схеме, как минимум, десять уклонистов стали непригодными для военной службы.



5 октября сотрудники ГБР задержали фигурантов при получении оплаты в 12 тысяч долларов от одного из клиентов.



Следствие устанавливает полный круг причастных лиц, включая должностных лиц Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Задержанным предъявлено обвинение в получении должностными лицами неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения и возможном отстранении их от должностей.



Согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины, за такие преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.



Процессуальное руководство делом осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.