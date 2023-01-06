ГБР провело обыски в доме предателя Сальдо

16:34 06 января Киев, Украина





Об этом сообщает ведомство Работники Государственного бюро расследований провели обыск в доме главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо Об этом сообщает ведомство ГБР

"В его имении и по месту жительства соучастников предателя обнаружены документы рф с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины. Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записывались особенности законодательства рф. Также обнаружены справки по херсонским патриотам и активистам",- говорится в сообщении.

Также в ГБР отметили, что в библиотеке Сальдо нашли книги "Императрица Екатерина II", "Россия. Великая Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", а также много советской геральдики, наград и георгиевских лент.