ГБР, полиция и прокуроры проводят масштабные обыски в военкоматах и ВВК по всей стране

19:08 22 августа Киев, Украина





Об этом сообщают пресс-службы ГБР, НПУ и ОГП.



Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки (ЦКСП). Государственное бюро расследований (ГБР) , Национальная полиция (НПУ) и Офис генерального прокурора (ОГП) проводят масштабные обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) по всей стране.Об этом сообщают пресс-службы ГБР, НПУ и ОГП.Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки (ЦКСП).

В общей сложности установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и т.д.



ГБР отмечает, что проверки происходят во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Возбуждены уголовные производства, в том числе по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным лицом полномочий).



Кроме того, в ГБР сообщили, что в конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных военкоматах провели 15 обысков. Как отмечают в Бюро, заведения проверяются на коррупционные действия персонала во время мобилизации, незаконное "освобождение" от мобилизации офицеров запаса и других военнообязанных лиц.

"В ходе предыдущих проверок уже выявлены отдельные факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фиктивных справок военно-больничных комиссий. Сейчас по результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях", - отмечает ГБР.



Полиция подтвердила, что проводит масштабные обыски.