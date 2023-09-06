ГБР, полиция и прокуроры проводят масштабные обыски в военкоматах и ВВК по всей стране

Государственное бюро расследований (ГБР), Национальная полиция (НПУ) и Офис генерального прокурора (ОГП) проводят масштабные обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) по всей стране.
Об этом сообщают пресс-службы ГБР, НПУ и ОГП.
Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки (ЦКСП).
Об этом сообщают пресс-службы ГБР, НПУ и ОГП.
Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки (ЦКСП).
В общей сложности установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и т.д.
ГБР отмечает, что проверки происходят во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Возбуждены уголовные производства, в том числе по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным лицом полномочий).
Кроме того, в ГБР сообщили, что в конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных военкоматах провели 15 обысков. Как отмечают в Бюро, заведения проверяются на коррупционные действия персонала во время мобилизации, незаконное "освобождение" от мобилизации офицеров запаса и других военнообязанных лиц.
ГБР отмечает, что проверки происходят во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Возбуждены уголовные производства, в том числе по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным лицом полномочий).
Кроме того, в ГБР сообщили, что в конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных военкоматах провели 15 обысков. Как отмечают в Бюро, заведения проверяются на коррупционные действия персонала во время мобилизации, незаконное "освобождение" от мобилизации офицеров запаса и других военнообязанных лиц.
Полиция подтвердила, что проводит масштабные обыски.
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