ГБР, полиция и прокуроры проводят масштабные обыски в военкоматах и ВВК по всей стране

19:08 22 августа Киев, Украина

Государственное бюро расследований (ГБР), Национальная полиция (НПУ) и Офис генерального прокурора (ОГП) проводят масштабные обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) по всей стране.

Об этом сообщают пресс-службы ГБР, НПУ и ОГП.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки (ЦКСП).
 
В общей сложности установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и т.д.

ГБР отмечает, что проверки происходят во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Возбуждены уголовные производства, в том числе по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным лицом полномочий).

Кроме того, в ГБР сообщили, что в конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных военкоматах провели 15 обысков. Как отмечают в Бюро, заведения проверяются на коррупционные действия персонала во время мобилизации, незаконное "освобождение" от мобилизации офицеров запаса и других военнообязанных лиц.
 
"В ходе предыдущих проверок уже выявлены отдельные факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фиктивных справок военно-больничных комиссий. Сейчас по результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях", - отмечает ГБР.

Полиция подтвердила, что проводит масштабные обыски.
 
"22 августа оперативники, следователи и прокуроры проводят более 200 одновременных обысков во всех регионах страны. Следственные действия продолжаются по месту расположения МСЭК и ВВК, в помещениях ЦКСП и по месту жительства причастных к "схемам" лиц. В рамках отработки выявлены масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица данных учреждений во всех регионах страны. По всем разоблаченным фактам правоохранители начали уголовные производства. В частности, за определенное вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Такие действия позволяли отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу", - говорится в сообщении полиции.