ГБР передало на нужды армии один млн долларов США, изъятых при попытке вывоза их за границу

Следователи ГБР изъяли у одного из работников украинского посольства в стране ЕС ценности на сумму около 1 млн. долларов США, при попытке незаконно вывезти их за границу.
Эти средства переданы в государственный бюджет и могут быть использованы на нужды Вооруженных Сил Украины.
На пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни Гостаможслужбы 28 февраля текущего года следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов злотых слитков, ювелирные изделия с золотом 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Все это работник посольства пытался увезти заграницу под видом дипломатической почты.
Представителя посольства суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТК Украины и взыскал с него штраф в размере 26,8 млн. грн.
Эти средства переданы в государственный бюджет и могут быть использованы на нужды Вооруженных Сил Украины.
На пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни Гостаможслужбы 28 февраля текущего года следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов злотых слитков, ювелирные изделия с золотом 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Все это работник посольства пытался увезти заграницу под видом дипломатической почты.
Представителя посольства суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТК Украины и взыскал с него штраф в размере 26,8 млн. грн.
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