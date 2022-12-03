ГБР обыскало два департамента КГГА в связи с делом о злоупотреблении властью

12:52 03 декабря Киев, Украина

Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской госадминистрации в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью. Об этом сообщается на сайте бюро в субботу, 3 декабря.

Указано, что во время выемки среди прочего были изъяты документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий.

"Установлено, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности о сроках строительства и графике финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка", – говорится в сообщении.

Работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации. Общая сумма инвестиций по инвестиционному договору составляет почти 149 млн гривен.

ГБР проверяет причастность должностных лиц КГГА к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних семи лет.

Уголовное производство открыто по статье злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины).

Ранее сообщалось, об обысках в Киевзеленстрое, которые проводила полиция. Они были связаны с деятельностью подрядных организаций.