ГБР обвинило троих бывших правоохранителей из Мелитополя в предательстве

15:17 29 июня Киев, Украина

Государственное бюро расследований заочно предъявило подозрение троим бывшим правоохранителям из Мелитополя, которые, по информации следствия, сотрудничают с оккупантами и раскрывают украинских патриотов.



Эту информацию передала пресс-служба указанного учреждения.

"Работники ГБР раскрыли измену со стороны бывших правоохранителей, которые перешли на сторону противника и вступили в незаконную организацию оккупантов - милицию Мелитополя. Предатели не исполнили приказ о переводе в начале временной оккупации города и добровольно присоединились к захватчикам", - говорится в сообщении.



По данным Государственного бюро расследований, фигуранты на данный момент патрулируют Мелитополь и Мелитопольский район, накладывают штрафы на граждан в соответствии с законами рф, выполняют задачи оккупационного режима по выявлению и подавлению партизанского движения, конфискуют оружие у местных охотников и информируют спецслужбы рф о настроениях населения.

"Кроме того, фигуранты активно пропагандируют сотрудничество с агрессором среди своих бывших коллег - украинских правоохранителей", - отметили в ГБР.

По этой причине Государственное бюро расследований совместно с Национальной полицией поставило в известность фигурантов о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).



Согласно этой статье Уголовного кодекса, за такое преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство делом осуществляет прокуратура Запорожской области.