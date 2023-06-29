ГБР обвинило троих бывших правоохранителей из Мелитополя в предательстве

Государственное бюро расследований заочно предъявило подозрение троим бывшим правоохранителям из Мелитополя, которые, по информации следствия, сотрудничают с оккупантами и раскрывают украинских патриотов.
Эту информацию передала пресс-служба указанного учреждения.
Эту информацию передала пресс-служба указанного учреждения.
По данным Государственного бюро расследований, фигуранты на данный момент патрулируют Мелитополь и Мелитопольский район, накладывают штрафы на граждан в соответствии с законами рф, выполняют задачи оккупационного режима по выявлению и подавлению партизанского движения, конфискуют оружие у местных охотников и информируют спецслужбы рф о настроениях населения.
По этой причине Государственное бюро расследований совместно с Национальной полицией поставило в известность фигурантов о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).
Согласно этой статье Уголовного кодекса, за такое преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство делом осуществляет прокуратура Запорожской области.
Согласно этой статье Уголовного кодекса, за такое преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство делом осуществляет прокуратура Запорожской области.
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