ГБР направило обвинительный акт в суд против бывшего командира корвета "Луцк"

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило предварительное расследование и направило в суд обвинительное заключение в отношении экс командира корвета "Луцк", который, согласно материалам следствия, перешел на сторону российских оккупантов.
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Сотрудники ГБР успешно завершили предварительное расследование в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк", который в 2014 году, после оккупации россией Автономной Республики Крым, добровольно принял службу у захватчиков.
Составленное обвинительное заключение передано в суд.
Отмечается, что капитан III ранга после захвата его корабля российскими вооруженными силами в Севастополе, добровольно принял присягу верности агрессору.
На данный момент этот предатель командует кораблем, известным как "Суздалец" (название, присвоенное российскими оккупантами), и активно участвует в вооруженной агрессии против Украины.
Бывший военнослужащий обвиняется в государственной измене (частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса) и может быть осужден на срок до 15 лет лишения свободы.
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Сотрудники ГБР успешно завершили предварительное расследование в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк", который в 2014 году, после оккупации россией Автономной Республики Крым, добровольно принял службу у захватчиков.
Составленное обвинительное заключение передано в суд.
Отмечается, что капитан III ранга после захвата его корабля российскими вооруженными силами в Севастополе, добровольно принял присягу верности агрессору.
На данный момент этот предатель командует кораблем, известным как "Суздалец" (название, присвоенное российскими оккупантами), и активно участвует в вооруженной агрессии против Украины.
Бывший военнослужащий обвиняется в государственной измене (частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса) и может быть осужден на срок до 15 лет лишения свободы.
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