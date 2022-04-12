ГБР изъяло 3 тонны элитных товаров на таможенном посту «Борисполь»

На таможенном посту Борисполь сотрудники ГБР провели масштабную операцию и изъяли три тонны высоколиквидных товаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В рамках системного противодействия коррупционным преступлениям на таможне, работники ГБР провели масштабную операцию и предотвратили нанесение государству миллионных убытков.
Во время обысков следователи изъяли около 3 тонн высоколиквидных товаров, которые планировалось завезти на территорию Украины без уплаты таможенных платежей и сборов:
- брендовую обувь и одежду
- часы
- мобильные телефоны
- видеорегистраторы
- компьютерные комплектующие
- тв-приставки
- и прочее.
По предварительной информации, сделку организовала группа лиц, в которую входило около 5 должностных лиц таможни.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается точный размер ущерба и круг причастных к противоправным действиям лиц.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается точный размер ущерба и круг причастных к противоправным действиям лиц.
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