ГБР изъяло 3 тонны элитных товаров на таможенном посту «Борисполь»

18:36 13 июля Киев, Украина

На таможенном посту Борисполь сотрудники ГБР провели масштабную операцию и изъяли три тонны высоколиквидных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В рамках системного противодействия коррупционным преступлениям на таможне, работники ГБР провели масштабную операцию и предотвратили нанесение государству миллионных убытков.
 
Во время обысков следователи изъяли около 3 тонн высоколиквидных товаров, которые планировалось завезти на территорию Украины без уплаты таможенных платежей и сборов:
  • брендовую обувь и одежду
  • часы
  • мобильные телефоны
  • видеорегистраторы
  • компьютерные комплектующие
  • тв-приставки 
  • и прочее.
По предварительной информации, сделку организовала группа лиц, в которую входило около 5 должностных лиц таможни.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается точный размер ущерба и круг причастных к противоправным действиям лиц.