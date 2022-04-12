ГБР изъяло 3 тонны элитных товаров на таможенном посту «Борисполь»

18:36 13 июля Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



На таможенном посту Борисполь сотрудники ГБР провели масштабную операцию и изъяли три тонны высоколиквидных товаров.Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В рамках системного противодействия коррупционным преступлениям на таможне, работники ГБР провели масштабную операцию и предотвратили нанесение государству миллионных убытков.

Во время обысков следователи изъяли около 3 тонн высоколиквидных товаров, которые планировалось завезти на территорию Украины без уплаты таможенных платежей и сборов:

брендовую обувь и одежду

часы

мобильные телефоны

видеорегистраторы

компьютерные комплектующие

тв-приставки

и прочее.

По предварительной информации, сделку организовала группа лиц, в которую входило около 5 должностных лиц таможни.



Досудебное расследование продолжается, устанавливается точный размер ущерба и круг причастных к противоправным действиям лиц.



