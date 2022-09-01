ГБР идентифицировало двух российских военных, терроризировавших жителей Киевщины

15:46 23 августа Киев, Украина





Об этом написала пресс-служба ГБР. Госбюро расследований (ГБР ) идентифицировало двух российских оккупантов, которые терроризировали и издевались над гражданским населением Бородянки и Макарова во время оккупации Киевщины. Военным рф сообщили о подозрении.Об этом написала пресс-служба ГБР.

Работники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной звезды бригады, 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС рф (военная часть 69647 с.).



Правоохранители установили, что российские военные, зашедшие на территорию Киевщины, не только использовали гражданское население в качестве "живого щита", но и применяли против него пытки и другие виды насилия.



Кроме того, военные рф обстреливали жилые дома и инфраструктуру и занимались мародерством.



Следовательно, двум российским оккупантам сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.



В ГБР подчеркнули, что идентификация других военных преступников армии рф и документирование их преступлений продолжается.