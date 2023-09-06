"Газовое дело": экс-нардеп Онищенко может получить 15 лет с конфискацией имущества

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) запросила для беглого экс-нардепа Александра Онищенко, который является фигурантом "газового дела", 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram.
В ЦПК отметили, что в настоящее время в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) продолжается рассмотрение "газового дела". Прокурор САП сегодня закончила свое выступление в дебатах, которое длилось несколько последних заседаний.
В случае обвинительного приговора в доход государства может перейти недвижимое имущество Онищенко, частный самолет, корпоративные права, а также арестованный газ у компаний, связанных с экс-нардепом и "газовой схемой".
Другой обвиняемой - бывшему ревизору предприятия "ПЛАСТ" Елене Павленко САП просит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, свое выступление в дебатах завершил представитель компании "Укргаздобыча" (100% акций принадлежащих "Нафтогазу Украины"), который просил удовлетворить гражданский иск. Прокурор САП также просила удовлетворить гражданский иск компании на 740 млн гривен.
24 июля детективы НАБУ по поручению прокуроров САП передали на нужды Главного управления разведки Минобороны Украины 600 тыс. дол. США, которые изъяли в 2016 году в рамках расследования "газового дела" Александра Онищенко.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Telegram.
В ЦПК отметили, что в настоящее время в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) продолжается рассмотрение "газового дела". Прокурор САП сегодня закончила свое выступление в дебатах, которое длилось несколько последних заседаний.
В случае обвинительного приговора в доход государства может перейти недвижимое имущество Онищенко, частный самолет, корпоративные права, а также арестованный газ у компаний, связанных с экс-нардепом и "газовой схемой".
Другой обвиняемой - бывшему ревизору предприятия "ПЛАСТ" Елене Павленко САП просит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, свое выступление в дебатах завершил представитель компании "Укргаздобыча" (100% акций принадлежащих "Нафтогазу Украины"), который просил удовлетворить гражданский иск. Прокурор САП также просила удовлетворить гражданский иск компании на 740 млн гривен.
24 июля детективы НАБУ по поручению прокуроров САП передали на нужды Главного управления разведки Минобороны Украины 600 тыс. дол. США, которые изъяли в 2016 году в рамках расследования "газового дела" Александра Онищенко.
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