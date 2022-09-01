Гауляйтер из Бердянска Александр Колесников отправился на концерт к Кобзону

18:00 26 августа Киев, Украина

Во временно оккупированном Бердянске из-за "хлопка" пострадал предатель, занимавший должность замначальника ГАИ, Александр Колесников. Его с осколочными ранениями доставили в больницу, где он позже скончался.

Взрыв раздался вблизи оздоровительного центра "Криворожский горняк".



Оккупационная администрация города обвиняет во взрыве украинских военных. Основной версией происшествия называют "теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей".

Украинские власти также заявили о гибели Колесникова. «Работают партизаны», — прокомментировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.