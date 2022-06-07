Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

Боевые действия в Северодонецке продолжаются, враг также пытаеться взять штурмом город.
Также отбит штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.
В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка в Лисичанске. Пожар вспыхнул в результате обстрела на площади в тысячу квадратных метров. Пламя удалось обуздать только ближе к вечеру.
В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка в Лисичанске. Пожар вспыхнул в результате обстрела на площади в тысячу квадратных метров. Пламя удалось обуздать только ближе к вечеру.
Кроме того, утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горное, повредив 11 домов.
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