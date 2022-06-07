Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

13:13 07 июня Киев, Украина

Боевые действия в Северодонецке продолжаются, враг также пытаеться взять штурмом город.

 
Также отбит штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.

В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка в Лисичанске. Пожар вспыхнул в результате обстрела на площади в тысячу квадратных метров. Пламя удалось обуздать только ближе к вечеру.
 
"Также разрушения получили учебные заведения города - здание горно-индустриального профессионального колледжа, которое практически выгорело, а также школа, откуда эвакуировали двух пострадавших. Еще трое раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в больницы других регионов - это двое мужчин и женщина", - говорит Гайдай.
 
Кроме того, утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горное, повредив 11 домов.