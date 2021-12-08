Фура врезалась в автопоезд: есть жертвы

Два человека погибли в фуре, которая на огромной скорости влетела в стоящий автопоезд. Авария произошла 11 августа на трассе Одесса — Киев.

Вечером во вторник, грузовик DAF на большой скорости протаранил припаркованный на обочине магистральный грузовой автопоезд Renault Magnum. Авария произошла на трассе Одесса — Киев, неподалеку от пгт Любашевка Одесской области.

«В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля DAF. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий регионального главка Нацполиции», — сообщили в Любашевском отделении полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.