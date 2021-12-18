ФСБ РФ распространила фейк о задержании "украинских шпионов"

Силовики РФ заявили, о задержании двух агентов Службы безопасности Украины (СБУ) и агента военной разведки, которые якобы собирали информацию и готовили теракт.
Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ФСБ.
«Агентами» объявлены некий Зиновий Коваль 1974 года рождения и его 22-летний сын Игорь, которые якобы прибыли на территорию России «в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры».
Информация ФСБ свидетельствует, что задержанные «сознались» в том, что были завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Василием К., который пообещал им 10 тысяч долларов за выполнение задания.
Доказательствами «шпионажа» стали обнаруженные в автомобиле задержанных «короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу».
Примечательно, что практически одновременно ФСБ также задержала агента военной разведки Украины, готовившего в России теракт. Это некий житель Киевской области Александр Цилык, давший признательные показания, что был завербован и действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины.
Теракт якобы планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ФСБ.
«Агентами» объявлены некий Зиновий Коваль 1974 года рождения и его 22-летний сын Игорь, которые якобы прибыли на территорию России «в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры».
Информация ФСБ свидетельствует, что задержанные «сознались» в том, что были завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Василием К., который пообещал им 10 тысяч долларов за выполнение задания.
Доказательствами «шпионажа» стали обнаруженные в автомобиле задержанных «короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу».
Примечательно, что практически одновременно ФСБ также задержала агента военной разведки Украины, готовившего в России теракт. Это некий житель Киевской области Александр Цилык, давший признательные показания, что был завербован и действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины.
Теракт якобы планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Он добавил, что в частности, в ноябре СБУ осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, совершивших более 5 тысяч кибератак на государственные органы нашей страны.
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