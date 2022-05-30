ФСБ проводит провокации на оккупированных территориях

14:00 30 мая Киев, Украина

ФСБ провела провокации против сотрудников ОБСЕ.

Служба безопасности установила, что спецслужбы рф провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины, чтобы дискредитировать ОБСЕ.



Также россияне хотели сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и подвергнуть сомнению ее объективность.



Для сбора "доказательств" захватчики врывались в дома работников ОБСЕ и "выбивали" из них компрометирующую информацию.



К примеру, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись заставили работника мониторинговой Миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве".



Еще несколько работников оккупанты похитили.



С 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили работников ОБСЕ на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями.