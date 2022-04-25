ФСБ обвинила СБУ в подготовке ликвидации пропагандиста Соловьева

16:53 25 апреля Киев, Украина

ФСБ заявили, что предотвратили покушение СБУ на пропагандиста Соловьева, тем самым удивив СБУ и самого Соловьева. Первые удивились потому что ничего такого не организовывали. Второй понял, что его могут "зачистить" свои же для того, чтоб из него сделать сакральную жертву.

Как сообщает ФСБ, «при задержании группы членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть") — граждан России, планировавших, якобы по заданию СБУ, убийство Владимира Соловьева, изъяли восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез, гранату, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическую литературу и атрибутику».

Судя по снаряжению, беднягу хотели забросать коктейлями Молотова, обстрелять из шести пистолетов и обреза, закидать гранатами и накачать наркотиками.



После чего читать ему националистическую литературу вслух...

В СБУ прокомментировали заявление ФСБ.