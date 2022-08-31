ФСБ готовила в Украине постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости

СБУ предотвратила планы ФСБ организовать в Украине постановочные "акции протеста".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
СБУ установила, что организаторами псевдоакций должны стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова".
По имеющейся информации, ФСБ продумывала "акции" заранее.
Сотрудники вражеских спецслужб вышли на контакт с координаторами Житомирского и Полтавского центров движения Стремоусова в мае 2022 года.
Позже им была поставлена задача организовать массовые "протестные" акции у областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ.
Впрочем, благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались от выполнения задач ФСБ.
Сообщается, что участники ОО "Журналисты Стремоусова" имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 года провели ряд заказных митингов в Киеве.
В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне, ему сообщили о подозрении в госизмене.
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