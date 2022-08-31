ФСБ готовила в Украине постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости

12:29 24 августа Киев, Украина

СБУ предотвратила планы ФСБ организовать в Украине постановочные "акции протеста".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности предотвратила планы ФСБ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины. По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Таким образом, они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те в свою очередь максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ"- СБУ.



СБУ установила, что организаторами псевдоакций должны стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова".



По имеющейся информации, ФСБ продумывала "акции" заранее.



Сотрудники вражеских спецслужб вышли на контакт с координаторами Житомирского и Полтавского центров движения Стремоусова в мае 2022 года.



Позже им была поставлена задача организовать массовые "протестные" акции у областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ.



Впрочем, благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники Стремоусова отказались от выполнения задач ФСБ.



Сообщается, что участники ОО "Журналисты Стремоусова" имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 года провели ряд заказных митингов в Киеве.



В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне, ему сообщили о подозрении в госизмене.