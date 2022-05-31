Франция будет расследовать гибель своего журналиста в Луганской области как военное преступление

После гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа в результате российских обстрелов в Луганской области, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции объявила об открытии расследования по факту военных преступлений.
Как сообщает BFMTV, над расследованием будет работать Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечества, геноцидом и военными преступлениями.
Следствие открыто по фактам умышленного покушения на жизнь лица, охраняемого международным правом вооруженных конфликтов, умышленных покушений на лиц, не принимавших непосредственного участия в конфликтах, и умышленных нападений на персонал и транспортные средства, привлеченные в рамках миссии гуманитарной помощи, рассказали в антитеррористической прокуратуре.
Уголовное расследование также касается травм, которые получил коллега погибшего журналиста Максим Брандстеттер .
Уточняется, что французское правосудие может начать расследование в отношении действий, совершенных за пределами французской территории, если жертвой является француз или если совершивший вероятное военное преступление является гражданином Франции, а также в случае, если совершивший преступление проживает на французской территории.
32-летний Фредерик Леклерк-Имхофф проработал на канале BFMTV шесть лет. Он окончил Институт журналистики Бордо Аквитания. Это была его вторая миссия в Украине с начала российского вторжения.
Напомним, французский журналист погиб в результате российского обстрела от осколочных поражений, когда освещал гуманитарную операцию на дороге в Лисичанск близ Северодонецка.
Это уже восьмой репортер, погибший с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Как сообщает BFMTV, над расследованием будет работать Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечества, геноцидом и военными преступлениями.
Следствие открыто по фактам умышленного покушения на жизнь лица, охраняемого международным правом вооруженных конфликтов, умышленных покушений на лиц, не принимавших непосредственного участия в конфликтах, и умышленных нападений на персонал и транспортные средства, привлеченные в рамках миссии гуманитарной помощи, рассказали в антитеррористической прокуратуре.
Уголовное расследование также касается травм, которые получил коллега погибшего журналиста Максим Брандстеттер .
Уточняется, что французское правосудие может начать расследование в отношении действий, совершенных за пределами французской территории, если жертвой является француз или если совершивший вероятное военное преступление является гражданином Франции, а также в случае, если совершивший преступление проживает на французской территории.
32-летний Фредерик Леклерк-Имхофф проработал на канале BFMTV шесть лет. Он окончил Институт журналистики Бордо Аквитания. Это была его вторая миссия в Украине с начала российского вторжения.
Напомним, французский журналист погиб в результате российского обстрела от осколочных поражений, когда освещал гуманитарную операцию на дороге в Лисичанск близ Северодонецка.
Это уже восьмой репортер, погибший с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
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