Фотосессия с ружьем закончилась гибелью 16-летнего парня

19:31 10 Июнь Киев, Украина

В городе Буча Киевской области 15-летняя девушка, случайно застрелила своего 16-летнего друга из пневматического ружья.
 
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Сегодня в Буче после прохождения ВНО четверо школьников пошли к частному имению одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища", - написал он.
Молодой человек скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, отец убитого хотел подарить ему это ружье на один из праздников.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное производство (убийство по неосторожности).