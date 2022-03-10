Фотосессия с ружьем закончилась гибелью 16-летнего парня

В городе Буча Киевской области 15-летняя девушка, случайно застрелила своего 16-летнего друга из пневматического ружья.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Молодой человек скончался на месте происшествия.
По предварительной информации, отец убитого хотел подарить ему это ружье на один из праздников.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное производство (убийство по неосторожности).
По предварительной информации, отец убитого хотел подарить ему это ружье на один из праздников.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное производство (убийство по неосторожности).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии