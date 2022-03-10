Фотосессия с ружьем закончилась гибелью 16-летнего парня

В городе Буча Киевской области 15-летняя девушка, случайно застрелила своего 16-летнего друга из пневматического ружья.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Сегодня в Буче после прохождения ВНО четверо школьников пошли к частному имению одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища", - написал он.