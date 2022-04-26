Фотографа Ктиторчука обвиняют в совращении несовершеннолетних

19:00 26 ноября Киев, Украина

Знаменитый фотограф Александр Ктиторчук, работавший со многими украинскими селебрити и принимавший участие в популярных шоу-программах на телевидении, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, по обвинению в совращении несовершеннолетних девочек.



О задержании сообщили в пресс-службе полиции О задержании сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Установлено, что 56-летний мужчина, который зарегистрирован в городе Вишневое, развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле", - сказано в сообщении.

Среди его жертв в полиции называют 15-летнюю киевлянку, еще одну 17-летнюю девушку и других неустановленных несовершеннолетних, проживающих в Киеве и Обуховском районе.





Сотрудники полиции провели обыски по месту работы мужчины и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей. Были обнаружены и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой мужчина совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.

"По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство по части 1 статьи 156 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении", – сообщили в полиции.

Полиция задержала известного фотографа Александра Ктиторчука, который родился 27 июля 1964 года в Бердичиве Житомирской области. Он известен как преподаватель в Киевской школе фотографии, один из любимых жанров - ню-фотография.



Фотограф сотрудничал со многими топовыми украинскими звездами, участвовал в популярных шоу-программах на телевидении.