Фотографа Ктиторчука обвиняют в совращении несовершеннолетних

Знаменитый фотограф Александр Ктиторчук, работавший со многими украинскими селебрити и принимавший участие в популярных шоу-программах на телевидении, был задержан сотрудниками правоохранительных органов, по обвинению в совращении несовершеннолетних девочек.
О задержании сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Среди его жертв в полиции называют 15-летнюю киевлянку, еще одну 17-летнюю девушку и других неустановленных несовершеннолетних, проживающих в Киеве и Обуховском районе.
Сотрудники полиции провели обыски по месту работы мужчины и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей. Были обнаружены и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.
Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой мужчина совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.
Полиция задержала известного фотографа Александра Ктиторчука, который родился 27 июля 1964 года в Бердичиве Житомирской области. Он известен как преподаватель в Киевской школе фотографии, один из любимых жанров - ню-фотография.
Фотограф сотрудничал со многими топовыми украинскими звездами, участвовал в популярных шоу-программах на телевидении.
Фотограф сотрудничал со многими топовыми украинскими звездами, участвовал в популярных шоу-программах на телевидении.
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