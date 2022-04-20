Фото бюллетеня и незаконная агитация - основные нарушения второго тура выборов

Во втором туре выборов в местные советы, который состоялся 22 ноября в 11 городах Украины, сотрудниками нацполиции было зарегистрировано 407 сообщений с избирательных участков о нарушении избирательного процесса.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что больше всего нарушений на выборах зарегистрировано в Днепропетровской - 206, Львовской - 46, Полтавской - 41, Ривненской - 34, Николаевской - 26, Донецкой - 15, Запорожской - 14, Закарпатской - 12, Черкасской - 11 и 2 - в Кировоградской областях.
В основном события касались фотографирования избирательного бюллетеня или избирательной документации - 177, незаконной агитации - 36, подкупа избирателей - 20 конфликта - 13, уничтожения или порчи бюллетеня или другой избирательной документации - 12, фальсификации избирательных документов - 8, незаконного опроса - 4, конфликтов между членами ТИК (УИК) - 3, попытки или вынесения избирательного бюллетеня - 3.
По результатам проведенных проверок составлены 10 административных протоколов.
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