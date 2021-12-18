Фермеру подожгли пшеничное поле

12:59 20 Июль Киев, Украина

Неизвестные подожгли поле пшеницы, готовой к сбору урожая. Фермер заявил в полицию о пожоге.

В Запорожском областном управлении полиции рассказали об ужасном происшествии, имевшем место под Запорожьем.

В воскресенье вечером, 19 июля, 40-летний предприниматель сообщил в полицию, чтo за селом Широкое в результате пожара сгорело четыре гектара пшеничного поля его фермерского предприятия.

На место происшествия выехали сотрудники оперативно-следственной группы районного отдела полиции и сотрудники ГСЧС.

По факту возможного поджога открыто уголовное производство. Назначено проведение экспертиз для установления причины пожара. Продолжается досудебное расследование.