Фермеру подожгли пшеничное поле

Неизвестные подожгли поле пшеницы, готовой к сбору урожая. Фермер заявил в полицию о пожоге.
В Запорожском областном управлении полиции рассказали об ужасном происшествии, имевшем место под Запорожьем.
В воскресенье вечером, 19 июля, 40-летний предприниматель сообщил в полицию, чтo за селом Широкое в результате пожара сгорело четыре гектара пшеничного поля его фермерского предприятия.
На место происшествия выехали сотрудники оперативно-следственной группы районного отдела полиции и сотрудники ГСЧС.
По факту возможного поджога открыто уголовное производство. Назначено проведение экспертиз для установления причины пожара. Продолжается досудебное расследование.
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