Фейковые справки о вакцинации: в Киеве разоблачена преступная схема, организованная полицейским и медработником

Столичные правоохранители сообщили о подозрении работнице одного из медицинских учреждений, а также сотруднику патрульной полиции, разоблаченных во внесении недостоверных сведений в информационную систему о вакцинации от Covid-19.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, работник патрульной полиции Киева совместно с работником медицинского учреждения за денежное вознаграждение организовали схему внесения в информационную систему сведений о якобы прохождении гражданами вакцинации от коронавирусной болезни для дальнейшего генерирования в приложении «Дiя» электронного сертификата о вакцинации. Поиском клиентов занимался полицейский, а работница медучреждения вносила сведения в электронную систему Helsi. Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял 4-5 тыс. грн.
9 декабря по месту работы и проживания указанных лиц проведены санкционированные обыски, в которых изъято около $13,5 тыс. и почти 340 тыс. грн, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерная техника, Covid-сертификаты на разных лиц, а также списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации. Указанные списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около миллиона гривен.
При проведении обысков работнику патрульной полиции и работнице медицинского учреждения уведомлено о подозрении по фактам несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, (ч. 3 ст. 362 УК Украины), а также в получении работником предприятия, не являющегося должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение каких-либо действий с использованием положения, занимающего работник на предприятии в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенные повторно, по предыдущей сговорной группой лиц, (ч. 4 ст. 354 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенном в Киеве, при оперативном сопровождении Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
По данным следствия, работник патрульной полиции Киева совместно с работником медицинского учреждения за денежное вознаграждение организовали схему внесения в информационную систему сведений о якобы прохождении гражданами вакцинации от коронавирусной болезни для дальнейшего генерирования в приложении «Дiя» электронного сертификата о вакцинации. Поиском клиентов занимался полицейский, а работница медучреждения вносила сведения в электронную систему Helsi. Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял 4-5 тыс. грн.
9 декабря по месту работы и проживания указанных лиц проведены санкционированные обыски, в которых изъято около $13,5 тыс. и почти 340 тыс. грн, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерная техника, Covid-сертификаты на разных лиц, а также списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации. Указанные списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около миллиона гривен.
При проведении обысков работнику патрульной полиции и работнице медицинского учреждения уведомлено о подозрении по фактам несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, (ч. 3 ст. 362 УК Украины), а также в получении работником предприятия, не являющегося должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение каких-либо действий с использованием положения, занимающего работник на предприятии в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенные повторно, по предыдущей сговорной группой лиц, (ч. 4 ст. 354 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенном в Киеве, при оперативном сопровождении Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
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