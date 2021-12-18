Фейковые справки о вакцинации: в Киеве разоблачена преступная схема, организованная полицейским и медработником

13:15 10 Декабрь Киев, Украина

Столичные правоохранители сообщили о подозрении работнице одного из медицинских учреждений, а также сотруднику патрульной полиции, разоблаченных во внесении недостоверных сведений в информационную систему о вакцинации от Covid-19.